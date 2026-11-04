Noboa designa a Nataly Morillo como su representante en el Consejo de Gobierno de Galápagos

El presidente Daniel Noboa designó a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, como presidenta encargada del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, este miércoles 4 de noviembre de 2026, en medio de la emergencia que atraviesa el archipiélago por las fuertes lluvias.

La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 528, suscrito por Noboa en la provincia de Los Ríos. Con esta disposición, Morillo reemplaza a Felipe Haro Cáceres, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2026.

El documento establece que Morillo asumirá como representante encargada del Presidente de la República ante el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y ejercerá la Presidencia de ese organismo.

El cambio de autoridad ocurre después de las inundaciones que afectaron principalmente a la isla Santa Cruz, donde las precipitaciones provocaron el desbordamiento de encañadas, daños en infraestructura y afectaciones a familias que necesitaron asistencia humanitaria.Nataly Morillo anuncia prioridades ante la emergencia en Galápagos

Tras su designación, Morillo señaló que estará al frente del Consejo de Gobierno para coordinar la atención a los damnificados y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

"Hoy, por disposición del presidente Daniel Noboa, estaré al frente del Consejo de Gobierno para fortalecer la atención a las familias damnificadas, agilizar la entrega de ayudas y avanzar en el restablecimiento de los servicios básicos, la recuperación de las zonas afectadas y la reactivación del turismo", manifestó.

La nueva autoridad también aseguró que la atención a las personas afectadas será una de sus prioridades.

Su gestión comenzará en un escenario marcado por las consecuencias de las lluvias que se registraron desde finales de octubre en Galápagos y que obligaron a activar los organismos de respuesta ante emergencias.