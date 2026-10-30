Papa León XIV ejerció su derecho al voto en las elecciones intermedias de Estados Unidos

El Papa León XIV en un recorrido en el papamóvil

El Papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos según informó la Sala de Prensa del Vaticano.

El comunicado señala que el pontífice mantiene esta práctica de participación cívica y confirmó que ha enviado su papeleta por correo hacia Chicago.

Tras ese hecho se convierte en el primer Papa en participar en unos comicios estadounidenses.

Según reportes de Chicago Sun-Times, León XIV mantiene su inscripción electoral en Illinois y solicitó la papeleta el pasado 3 de octubre para participar en las elecciones legislativas de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre.

El anuncio de la Santa Sede destaca que el Santo Padre durante los años en que residió en Perú también ejerció su derecho al voto en cada ocasión que tuvo la oportunidad de hacerlo.

Desde la perspectiva del Vaticano, el Papa expresa su absoluta convicción respecto a la importancia del derecho y el deber que tienen todos los ciudadanos de participar activamente en los procesos democráticos.