Papa León XIV recorre las calles de Lima previo a su primer acto oficial 

Papa León XIV en su llegada a Perú saluda con la presidenta Keiko Fujimori y niños presentes

El papa León XIV recorre las calles de Lima tras su arribo al Perú la tarde de este miércoles 11 de noviembre.

Tras su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el sumo pontífice saludó a los cientos de fieles católicos que lo aguardaban en las afueras de la terminal aérea y las calles de la capital.

En un el recibimiento, el Santo Padre se acercó a bendecir a un bebé con problemas cardíacos que se encontraba entre los asistentes.

Tras su salida de la base aérea el papa abordó el papamóvil a la altura de la Basílica de María Auxiliadora, en el distrito de Breña, para iniciar su recorrido por las calles de Lima en dirección al Palacio de Gobierno.

Durante el traslado, la devoción llevó a que cientos de ciudadanos rompieran el cerco de seguridad instalado por la Policía Nacional del Perú para intentar aproximarse al vehículo papal.

En este primer día, el papa León XIV mantendrá un encuentro con las principales autoridades del Estado, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El Teatro Nacional es el lugar donde se desarrollará el evento y reportes de medios peruanos indican que se encuentran presentes varios actores políticos como los expresidentes Manuel Merino y Dina Boluarte, así como los políticos José Jerí y José María Balcázar.

Al encuentro tambien asistirán diputados, senadores, excongresistas y representantes internacionales como el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.