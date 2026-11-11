Así fue la llegada del papa León XIV a Perú

El papa León XIV llegó a Perú la tarde de este miércoles 11 de noviembre

El papa León XIV arribó a territorio peruano la tarde de este miércoles 11 de noviembre a las 17:00 tras despegar desde Buenos Aires, Argentina.

La aeronave de Aerolíneas Argentinas tocó tierra en la Base Aérea del Callao y dio inicio oficial a la visita apostólica programada hasta el próximo 16 de noviembre.

La agenda de León XIV lo llevará por las ciudades de Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Además, su llegada a Chiclayo genera gran expectativa en la comunidad, debido al trabajo pastoral que el pontífice desarrolló previo a su elección como máximo líder de la iglesia Católica.

Agenda en Lima y reunión con Keiko Fujimori

Luego de los actos de recepción en el aeropuerto, León XIV se trasladará hacia el Centro Histórico de Lima y en el Palacio de Gobierno mantendrá una reunión oficial con la presidenta Keiko Fujimori.

También será parte de un encuentro institucional con autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil.

Además, se conoce que para facilitar el desplazamiento del papa y controlar la movilización de los fieles católicos las autoridades peruanas han desplagado operativos especiales de seguridad que incluyen restricciones vehiculares y controles de acceso.