Quito: Choque entre un bus y tres vehículos en la av. Oswaldo Guayasamín deja dos heridos
La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que el siniestro provocó un cierre vial sobre la avenida en sentido Quito – Valle. Además, en el accidente también estuvo involucrada una motocicleta.
Cinco vehículos, entre ellos un bus y una motocicleta, se vieron involucrados en la colisión múltiple registrada en la avenida Oswaldo Guayasamín, sector Los Establos.
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Actualizado:
11 nov 2026 - 19:13
Un choque múltiple que se registró la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026 en la avenida Oswaldo Guayasamín, a la altura del sector Los Establos, dejó dos personas heridas y generó congestión vehicular en la ruta hacia los valles.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la alerta ingresó a las 18:26 bajo la tipología de colisión.
Vehículos involucrados y emergencia
En el impacto estuvieron involucrados cinco automóviles:
- Un bus de transporte
- Tres vehículos ligeros
- Una motocicleta
Al sitio acudieron agentes civiles de tránsito, personal de salud y unidades especializadas del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para brindar atención prehospitalaria a los afectados y levantar los indicios respectivos.
Restricción vehicular en el sector
Debido a las labores de asistencia y retiro de los vehículos, se ejecutó un cierre vial sobre la avenida Oswaldo Guayasamín en sentido Quito – Valle.
Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y circulares con precaución mientras se habilita por completa la circulación en esta arteria vial.
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