Quito: Choque entre un bus y tres vehículos en la av. Oswaldo Guayasamín deja dos heridos

Cinco vehículos, entre ellos un bus y una motocicleta, se vieron involucrados en la colisión múltiple registrada en la avenida Oswaldo Guayasamín, sector Los Establos.

Un choque múltiple que se registró la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026 en la avenida Oswaldo Guayasamín, a la altura del sector Los Establos, dejó dos personas heridas y generó congestión vehicular en la ruta hacia los valles.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la alerta ingresó a las 18:26 bajo la tipología de colisión.

Vehículos involucrados y emergencia

En el impacto estuvieron involucrados cinco automóviles:

Un bus de transporte

Tres vehículos ligeros

Una motocicleta

Al sitio acudieron agentes civiles de tránsito, personal de salud y unidades especializadas del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para brindar atención prehospitalaria a los afectados y levantar los indicios respectivos.

Restricción vehicular en el sector

Debido a las labores de asistencia y retiro de los vehículos, se ejecutó un cierre vial sobre la avenida Oswaldo Guayasamín en sentido Quito – Valle.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y circulares con precaución mientras se habilita por completa la circulación en esta arteria vial.