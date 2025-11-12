El papa León XIV revela su amor por el cine y su top de cuatro películas favoritas

El papa León XIV durante su preparación para el acto jubilar dedicado al cine, donde recibirá a reconocidos artistas y directores internacionales.

El papa León XIV ha confesado su pasión por el cine, revelando las películas que le encandilaron mucho antes de vestir de blanco en Roma, títulos enternecedores con lecciones vitales como “Sonrisas y lágrimas” o “La vida es bella”.

El pontífice ha repasado sus cuatro títulos preferidos con motivo de un acto jubilar dedicado al mundo del cine, que se celebrará el próximo sábado, 15 de noviembre de 2025, y por el que recibirá en el Vaticano a estrellas mundiales como Cate Blanchett, Spike Lee, Monica Bellucci o el cineasta español Albert Serra.

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, nació y creció en Chicago, y desde muy joven se sintió atraído por las historias que llegaban a la gran pantalla desde Hollywood.

Su primera película preferida es “It’s a Wonderful Life” (“Qué bello es vivir”, 1946), un clásico navideño de Frank Capra, en el que un ángel desciende a la Tierra para convencer de la belleza de la vida al protagonista, un frustrado hombre de negocios interpretado por James Stewart.

No menos enternecedor es el segundo título preferido del papa: “The Sound of Music” (“Sonrisas y lágrimas”, 1965), uno de los musicales más famosos de la historia del cine, adornado con la voz cristalina de Julie Andrews en el papel de una novicia encargada de siete niños.

La tercera película en la vida del pontífice es “Ordinary People” (“Gente corriente”, 1980) de Robert Redford, un drama familiar sobre dos padres, interpretados por Donald Sutherland y Mary Tyler Moore, que tratan de sobrevivir a la muerte de su primogénito y al intento de suicidio del segundo hijo.

Además, esta cinta —que obtuvo cuatro premios Óscar, entre ellos el de mejor director para Redford, el único de su carrera— transcurre en Chicago, la ciudad natal del papa.

La última obra citada por León XIV es “La vita è bella” (“La vida es bella”, 1997), del italiano Roberto Benigni, quien encarna a un judío en un campo de concentración nazi obcecado con ocultar la dura realidad a su hijo.

El próximo sábado, el papa reivindicará nuevamente su amor por el cine al recibir en el Palacio Apostólico a numerosas personalidades italianas e internacionales del séptimo arte.

Entre los invitados estarán, además, cineastas de la talla de Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant, Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noé, Marco Bellocchio, Pawel Pawlikowski o Liliana Cavani.

El pontífice desea “profundizar el diálogo con el mundo del cine” y reflexionar sobre el papel del arte en la promoción de los valores humanos, aseguró el Dicasterio para la Cultura y la Educación en un comunicado al anunciar ayer la audiencia.