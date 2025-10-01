¿Qué pasará con servicios para visas de EE.UU. tras el cierre del Gobierno Federal de EE.UU.?

La visa es un documento obligatorio para ingresar a EE.UU.

La Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador informó, este miércoles 1 de octubre del 2025, que ocurrirá con sus servicios y las redes sociales oficiales.

Este anuncio se realizó después que Donald Trump anunciara el cierre parcial del Gobierno Federal de EE.UU., que comenzó este 1 de octubre del 2025. Este es el cuarto que afronta el presidente, pues ya vivió tres durante su primer mandato (2017-2020), entre ellos el más largo de la historia.

A través de un comunicado, la Embajada norteamericana informó que por la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos las cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente.

Esta medida se mantendrá hasta que "reanuden completamente las operaciones" y excepto para información urgente sobre seguridad.

No obstante, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero "continuarán funcionando durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación".

Los ciudadanos que requieran información sobre los servicios consulares y el estado de funcionamiento pueden visitar la siguiente página: http://travel.state.gov