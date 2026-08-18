Pérdidas por terremoto en Colombia se estiman en más de USD 9 500 millones

Los rescatistas de Colombia e Israel buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali, Colombia, el 18 de agosto de 2026.

El terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9 570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo De La Espriella.

El sismo de magnitud 7.4 derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste.

Según explicó el Mandatario, una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país. "Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones", dijo De La Espriella.

El sismo deja 304 fallecidos y 4 548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad de atención de desastres.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial tras la tragedia.

De La Espriella pidió a Washington el fin de semana la suspensión temporal de los aranceles para aliviar la economía nacional, solicitud que reiteró este martes en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos", escribió en X el Mandatario. También dijo que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajará a Washington para la negociación arancelaria.

A finales de julio, los beneficios sobre los productos colombianos aumentarán del 10% al 12,5%, salvo excepciones como el café o el petróleo.

Una semana después del terremoto del 10 de agosto, Colombia entró en la etapa de remoción de escombros con riesgos mínimos de rescatar sobrevivientes. Los desaparecidos ascienden a 426.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista De La Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

El Presidente dijo haber encargado al Ministro de Vivienda la puesta en marcha del 'Plan Milagro de Reconstrucción', con el apoyo de constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

El jefe de la cartera, Jaime Andrés Beltrán, es blanco de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis.