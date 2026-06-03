Perra salchicha destruyó el álbum del Mundial de una familia, faltaban solo 20 cromos

Momento en el que la perrita salchicha destroza el álbum de su familia, en Argentina

Una traviesa perra salchicha llamada Vilma destruyó el álbum del Mundial 2026 de una familia argentina en la ciudad de Mar del Plata, justo cuando estaban a solo 20 cromos de completarlo.

La cachorra, de apenas cinco meses, encontró el álbum al alcance de su mano y lo transformó en su juguete para morder.

Como resultado, el piso de la vivienda quedó cubierto de hojas mordidas, fragmentos de papel y decenas de cromos destrozados.

La familia ya había logrado pegar 960 de las 980 figuritas totales que requiere el álbum de esta edición.

La perrita causó furor en redes sociales

Los más afectados por el incidente fueron dos hermanos, Francisco, de 11 años, y Delfina, 14 años, quienes llevaban semanas coleccionando.

La madre de los chicos filmó la caótica escena mientras intentaba "retar" a la perrita.

La divertida reacción de Vilma, que no paraba de mover la cola a pesar del sermón, causó furor en Instagram y TikTok.

A pesar de la frustración inicial, los padres decidieron comprar un álbum nuevo.

Actualmente, la familia se encuentra recuperando y despegando las figuritas que lograron sobrevivir al ataque para volver a empezar.