La FIFA presenta los artistas del álbum oficial del Mundial 2026

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene banda sonora. La FIFA presentó oficialmente los 18 temas musicales que integran el álbum oficial del torneo, un proyecto sin precedentes que reúne a algunas de las estrellas más influyentes de la música mundial para acompañar la edición más grande de la historia, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El disco combina géneros, idiomas y culturas en una propuesta que busca reflejar la esencia del fútbol: la capacidad de unir a millones de personas. Entre las canciones destacan Goals, interpretada por LISA, Anitta y Rema; Game Time, con Future y Tyla; Echo, que marca el regreso mundialista de Daddy Yankee junto a Shenseea; y Dai Dai, una de las colaboraciones más esperadas, protagonizada por Shakira y Burna Boy.

La producción también incluye nombres de enorme peso internacional como The Rolling Stones, que aportan una nueva versión de In the Stars; Alejandro Fernández con Mi México Lindo; Los Ángeles Azules y Belinda en Por Ella; además de artistas como Stormzy, Ava Max, Nelly Furtado, Major Lazer, Danny Ocean, Ayra Starr, Latto, Carín León e IShowSpeed, entre otros.

La lista completa de canciones la integran:

Goals — LISA, Anitta y Rema

Game Time — Future y Tyla

Illuminate — Jessie Reyez y Elyanna

Echo — Daddy Yankee y Shenseea

Por Ella — Los Ángeles Azules y Belinda

Three Nations — 21 Savage, Nata Cano y French Montana

No Place Like Home — Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

In the Stars (Remix) — The Rolling Stones

Show Me — Ayra Starr y Latto

Mi México Lindo — Alejandro Fernández

Blessings — Stormzy, Fridayy y Angel

Energy — Ava Max y BIA

Lighter — Jelly Roll y Carín León

Siir Siir — Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

Partidazo — Danny Ocean

Champion — IShowSpeed

Love Always Wins — Shaggy, Cimafunk y Zema

Dai Dai — Shakira y Burna Boy

"Es un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Las canciones sonarán durante el Countdown Concert, así como en las ceremonias de inauguración de los tres países anfitriones, confirmando que el Mundial 2026 no solo se jugará en la cancha: también se cantará, se bailará y se escuchará en todos los rincones del planeta.