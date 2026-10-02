El petróleo baja ligeramente con anuncio de una nueva liberación de reservas estratégicas

Los precios del petróleo terminaron el viernes con una caída moderada ya que el efecto de calma por el anuncio de una nueva liberación de reservas mundiales de hidrocarburos no logró reducir totalmente las preocupaciones sobre la situación en Medio Oriente.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, perdió el 0,06% hasta los 102,25 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, retrocedió el 1,90% hasta los 91,11 dólares.

Desbloqueo de reservas estratégicas

Los precios pasaron lo esencial de la jornada a la baja en anticipación a un desbloqueo de las reservas estratégicas.

Hasta 100 millones de barriles de diésel y petróleo crudo serán liberados en los próximos cuatro meses, según acordaron el viernes los dirigentes del G7.

Se pondrán en el mercado existencias "considerables" de diésel en los próximos 20 días, según una declaración de los miembros del G7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— que no excluye "analizar la posibilidad" de liberar existencias "adicionales".

"Nos hemos comprometido a que no haya ninguna prohibición de las exportaciones, el presidente (Donald) Trump ha sido muy claro al respecto", declaró el presidente francés Emmanuel Macron.

Presión sobre reservas europeas

El gobierno estadounidense llevaba unos días presionando a Europa para que recurriera a sus reservas en un intento por hacer disminuir los precios.

"La baja capacidad de refinado y de producción en Medio Oriente y Rusia, junto con la anulación de China de cargamentos de productos destinados a la exportación para sostener su aprovisionamiento interno, sigue restringiendo la disponibilidad de combustibles", explicó Ole Hansen, analista en Saxo Bank.

Echar mano de las reservas estratégicas puede reducir la presión sobre los precios, pero estos colchones "están concebidos para hacer frente a perturbaciones temporales de la oferta, y no a desequilibrios estructurales del mercado", recuerda Giovanni Staunovo, analista de UBS, en declaraciones a la AFP.

La medida del G7 busca además calmar los precios de los productos refinados que aumentaron más que los del crudo.

Estos últimos siguen sujetos a "una importante prima de riesgo", según Thu Lan Nguyen, experta en Commerzbank al explicar que "probablemente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo difíciles y que aún no está a la vista un avance".