Petróleo, cacao y banano marcan los indicadores económicos de Ecuador este 29 de septiembre

La Cámara de Industrias y Producción actualizó los precios referenciales de petróleo, cacao, plátano, oro y otros productos, además del riesgo país de Ecuador para este 29 de septiembre.

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) publicó este 29 de septiembre su actualización de los principales indicadores económicos de Ecuador. Entre los datos aparecen el precio del petróleo, cacao, plátano, oro y otras materias primas, además del nivel del riesgo país.

El riesgo país se ubicó en 496,37 puntos. Este indicador sirve como referencia para medir la percepción de riesgo sobre Ecuador y puede incidir en las condiciones bajo las cuales el país accede a financiamiento internacional.

La Cámara de Industrias y Producción publicó este 29 de septiembre los principales indicadores económicos de Ecuador. Cámara de Industrias y Producción.

Petróleo supera los USD 91 por barril

El precio referencial del petróleo alcanzó los USD 91,84 por barril. Este dato es especialmente relevante para Ecuador porque el crudo es uno de sus principales productos de exportación y sus variaciones pueden impactar los ingresos petroleros del país.

En el sector agrícola, el plátano se ubicó en USD 7,50 por caja, mientras que el cacao alcanzó USD 5.489 por tonelada. Ambos productos tienen un peso importante dentro de las exportaciones ecuatorianas y generan empleo en distintas provincias.

Oro y otros productos también se mueven

La CIP reportó además un precio de USD 4 185,60 por onza de oro y USD 61,16 por onza de plata. El cobre se ubicó en USD 6,62 por libra.

Otros productos agrícolas también aparecen en el reporte: el maíz en USD 205,90 por tonelada y el trigo en USD 253,08 por tonelada.

¿Por qué son importantes estos números?

Estos indicadores no significan necesariamente que esos sean los precios que pagan directamente un consumidor en Ecuador.

Sin embargo, sirven para seguir el comportamiento de productos que tienen impacto en exportaciones, producción, empleo y costos para empresas.

La CIP también publicó las cotizaciones de distintas monedas frente al dólar, información relevante para empresas y personas que realizan compras, ventas o transacciones internacionales.