Canasta básica cuesta USD 825,17 en Ecuador: ¿qué subió y qué bajó de precio en julio?

La canasta familiar se ubicó en USD 825,17 en julio de 2026, según los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La canasta familiar se ubicó en USD 825,17 en julio de 2026, según los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), presentados el 17 de agosto de 2026.

Este valor corresponde a la nueva Canasta Familiar Básica de Consumo, que busca reflejar los hábitos actuales de los hogares ecuatorianos y contempla 98 bienes y servicios.

Y aquí hay algo importante, aunque Ecuador registró una inflación mensual negativa en julio, eso no quiere decir que todo se volvió más barato. Algunos gastos que llegan directamente al bolsillo de las familias subieron, mientras otros bajaron.

¿Qué subió de precio en julio?

Entre los rubros que registraron incrementos están:

Electricidad: +29,10%

Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles: +4,25%

Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles: Transporte: +0,40%

Transporte: Restaurantes y alojamiento: +0,02%

¿Y qué bajó?

Otros gastos registraron reducciones durante julio:

Seguros y servicios financieros: -3,70%

Seguros y servicios financieros: Muebles y artículos para el hogar: -1,49%

Muebles y artículos para el hogar: Salud: -1,26%

Salud: Alimentos y bebidas no alcohólicas: -0,05%

¿Qué significa esto para su bolsillo?

En julio, la inflación mensual fue de -0,09%. En palabras sencillas, significa que los precios bajaron ligeramente en promedio, pero cada familia puede sentirlo de manera diferente dependiendo de lo que consume.

Por ejemplo, un hogar que tuvo un fuerte incremento en su planilla de electricidad puede haber gastado más, aunque otros productos hayan bajado de precio.

Además, frente a julio de 2025, los precios todavía son más altos, la inflación anual se ubicó en 1,39%.

¿Dónde cuesta más la canasta?

El valor también cambia dependiendo de dónde viva la familia. En la Sierra alcanza USD 838,98, mientras que en la Costa se ubica en USD 813,91.

Cuenca registra la canasta más cara, con USD 898,31, mientras que Esmeraldas tiene la más baja, con USD 773,30.

Un dato clave es que no se debe comparar directamente los USD 825,17 de julio con los USD 824,85 de junio, porque desde julio el INEC implementó una nueva metodología y actualizó la composición de la canasta.

El organismo ya había anunciado que el cambio de base entraría en vigencia desde julio de 2026.