Daniel Noboa propone alianza entre los puertos de Guayaquil y Shanghái para impulsar exportaciones

Presidencia de la República del Ecuador

Ecuador busca fortalecer su relación comercial con China con alianza de puertos

El presidente Daniel Noboa encabezó un encuentro comercial en Shanghái, China, donde planteó una alianza estratégica con el puerto de Guayaquil para fortalecer las exportaciones ecuatorianas y atraer nuevas inversiones.

Durante el encuentro con representantes del sector empresarial chino, Noboa destacó las oportunidades comerciales de Ecuador y las condiciones que, según expuso, buscan atraer inversión extranjera.

El Mandatario también resaltó las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

La agenda incluyó la promoción de productos ecuatorianos y nuevas oportunidades de cooperación económica, con especial atención a sectores vinculados con alimentos, agroindustria, logística y energía renovable.

Alianza entre Guayaquil y Shanghái

Uno de los principales planteamientos fue establecer una alianza logística estratégica entre los puertos de Guayaquil y Shanghái.

La iniciativa busca aprovechar las conexiones marítimas para facilitar el transporte de mercancías entre Ecuador y el mercado asiático.

La propuesta contempla la ruta Guayaquil–Chancay–Shanghái, que permitiría mejorar la conexión de las exportaciones ecuatorianas con China.

El objetivo es consolidar a Shanghái como una plataforma para el ingreso de productos nacionales al mercado asiático.

Posibles impactos de la alianza comercial

Entre los efectos que se proyectan con esta cooperación están:

Reducción de costos y tiempos de transporte de las exportaciones.

de las exportaciones. Mayor ingreso de productos ecuatorianos al mercado chino.

al mercado chino. Fortalecimiento del intercambio comercial entre Ecuador y China.

entre Ecuador y China. Impulso al desarrollo logístico de Guayaquil.

de Guayaquil. Nuevas oportunidades para atraer inversiones , especialmente en sectores como energía renovable.

, especialmente en sectores como energía renovable. Mayor cooperación en tecnología y comercio entre empresas de ambos países.

Los productos ecuatorianos que se buscan impulsar

Ecuador proyecta ampliar la presencia de varios productos en el puerto y mercado de Shanghái:

Camarón

Banano

Cacao

Café

Flores

Frutas tropicales

Interés en energía renovable y nuevas inversiones

Durante el encuentro, representantes del sector empresarial chino también expresaron interés en proyectos relacionados con energía renovable.

La gira oficial busca abrir espacios para nuevas inversiones y ampliar la cooperación tecnológica.

Noboa planteó que el fortalecimiento de los vínculos comerciales con China puede generar nuevas oportunidades para sectores productivos ecuatorianos.

La estrategia se centra en ampliar la oferta exportable y mejorar las conexiones logísticas hacia Asia.

Guayaquil como eje del comercio con China

El puerto de Guayaquil concentra una parte importante del movimiento de mercancías entre Ecuador y el mercado chino.

Por ello, la propuesta presentada en Shanghái busca fortalecer esta conexión y facilitar la salida de productos ecuatorianos.

La agenda comercial de Noboa en China también apunta a consolidar al país asiático como uno de los principales socios comerciales de Ecuador, mediante acuerdos de inversión, cooperación tecnológica y nuevas oportunidades para la oferta exportable.