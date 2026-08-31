Tragedia en Nueva York: Una mujer mata a una persona y es abatida por la policía en Times Square

El alcalde Zohran Mamdani confirmó la muerte de una víctima y de la atacante

Una mujer apuñaló a dos personas y mató a una de ellas este lunes en la turística región de Times Square, Nueva York, antes de ser abatida por la policía, anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Mamdani anunció las muertes en una rueda de prensa y dijo que la segunda víctima se encontraba en condición estable en un hospital.

"Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora", declaró.

La prensa local informó que la sospechosa fue llevada al hospital en condición crítica.

La policía afirmó que no cree que el incidente esté relacionado con terrorismo.

Un periodista de la AFP presente en el lugar vio un gran despliegue de servicios de emergencia y a las autoridades inspeccionando una mancha de sangre en Times Square, un lugar muy concurrido y frecuentado por turistas.

Un testigo dijo al medio local PIX11 que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía la inmovilizó con una pistola eléctrica antes de que se abalanzara sobre los agentes.

"Le dispararon dos veces", declaró el testigo, que no quiso dar su nombre.

El Departamento de Policía de Nueva York describió el incidente como un "tiroteo confirmado en el que estuvo involucrado un oficial" y anunció una conferencia de prensa más tarde el lunes.

"Ahora mismo, todavía es una investigación activa y en curso", declaró una portavoz a la AFP.