Expertos analizan en De Lunes a Lunes lo que se sabe del asesinato de Fernando Villavicencio

Un panel de expertos analiza lo que se sabe del crimen de Fernando Villavicencio.

¿Qué ha revelado el crimen de Fernando Villavicencio sobre los vínculos entre política y crimen organizado? Expertos analizan en De Lunes a Lunes lo que ha ocurrido los últimos tres años en el caso que investiga la muerte del candidato presidencial.

Hoy aparece una nueva pieza en este caso: José Serrano está en Ecuador y permanece recluido en la Cárcel del Encuentro. La Fiscalía lo acusa como presunto autor intelectual del magnicidio. ¿Qué cambia con su llegada al país? ¿Qué puede ocurrir ahora con el proceso? ¿Y cuánto falta todavía para conocer toda la verdad detrás del asesinato de Villavicencio?

Esta noche hablamos con la exfiscal general Diana Salazar y ponemos el caso bajo la lupa con César Febres-Cordero, Pablo Encalada, Carlos Andrés Vera y Juan Carlos Calderón.

Y después: Ecuador vuelve a mirar al cielo con preocupación.

El país está en alerta ante la amenaza de El Niño. Los expertos advierten que podría golpearnos con enorme fuerza y las consecuencias ya las conocemos: inundaciones, deslaves, carreteras destruidas, cultivos perdidos y miles de familias afectadas.

La pregunta es qué hicimos con esas lecciones. ¿Ecuador aprendió a prevenir? ¿Estamos preparados para enfrentar un nuevo fenómeno de gran magnitud o volveremos a pagar el costo de reaccionar cuando la emergencia ya esté encima?