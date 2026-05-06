Policía mata en Sudáfrica a tres sospechosos de atacar con bomba un cajero automático

La Policía de Sudáfrica mató a tres sospechosos de atacar con bomba un cajero automático en Dinokana, en un operativo en el que fueron detenidos cinco supuestos atacantes, entre ellos un agente.

Las detenciones se produjeron tras una operación que rastreó a los sospechosos y culminó en un enfrentamiento entre la Policía y los atacantes en Mmabatho.

Policía condenó implicación de un agente en el asalto

"Durante el tiroteo tres sospechosos resultaron heridos de muerte", señaló el Servicio de Policía de Sudáfrica, en un comunicado.

El mayor general Ryno Naidoo celebró las detenciones y condenó la presunta implicación de un agente de Policía en el caso.

En declaraciones recogidas por medios locales, el mayor general confirmó que se incautaron varias armas de fuego, una cantidad de dinero y explosivos.

Sudáfrica registra una de las tasas de homicidio más altas

Sudáfrica, un país marcado por grandes desigualdades sociales, registra tiroteos con relativa frecuencia y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Según datos de la Policía, un total de 6 351 asesinatos se registraron en Sudáfrica de octubre a diciembre 2025, una media de unos 70 al día en un país de unos 63 millones de habitantes.