Impactante choque entre tren y camión en México deja muertos

Choque de tren y camión en Querétaro deja 2 muertos en 2026

Un violento accidente ferroviario el 5 de mayo del 2026 quedó registrado en video en el estado mexicano de Querétaro. La colisión dejó al menos dos personas fallecidas.

El choque entre un tren de carga y un camión cisterna provocó víctimas y activó un amplio operativo de emergencia.

El accidente entre el tren de carga y un camión cisterna ocurrió en la carretera 100, en la zona de Viborillas, en el estado de Querétaro, en México.

Momento captado en video

Cámaras de vigilancia registraron el instante en que el vehículo intentó cruzar la vía férrea y fue impactado de forma directa por el tren.

🚨Un tren de carga impactó una pipa de combustible en la carretera estatal 100, cerca del puente de Viborillas y el aeropuerto de Querétaro. Al menos 2 muertos y 1 herido.

El chofer intentó ganarle el paso al tren.

🚧 Cierres viales:

❌ Carretera 100 hacia Bernal

❌ Vías a… pic.twitter.com/6m88C1sQIB — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) May 5, 2026

De acuerdo con los reportes iniciales, el hecho dejó al menos dos personas fallecidas y cuatro heridas, tras el fuerte impacto.

Las imágenes muestran que el choque ocurrió sin posibilidad de maniobra. El tren avanzaba cuando el camión quedó expuesto sobre la vía.

Evacuación y temor en la zona

El impacto generó una columna de humo visible a varios kilómetros. Habitantes cercanos reportaron un fuerte estruendo que sacudió viviendas en la zona.

Tras el choque, varias personas salieron de sus casas ante el riesgo de una posible explosión debido a la carga de combustible del camión.

El área fue acordonada por equipos de respuesta mientras se controlaba la situación. Las afectaciones alcanzaron sectores cercanos, incluido el municipio de Colón.