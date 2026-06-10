Matan a cinco policías en región indígena de México azotada por crimen organizado

Cinco policías fallecieron y otros resultaron heridos, tras un ataque en México.

Cinco policías murieron y cinco más resultaron lesionados este miércoles 10 de junio tras ser atacados a tiros en una región indígena del estado de Michoacán, distrito del oeste de México azotado por el crimen organizado.

La camioneta en la que viajaban tiene numerosos impactos de bala, según imágenes a las que tuvo acceso la AFP.

La agresión ocurrió en el municipio de Nahuatzen, una región habitada por la etnia purépecha y donde operan bandas criminales como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

Autoridades buscan a los responsables

Michoacán, del tamaño de Costa Rica, es el epicentro de una millonaria industria agroexportadora y posee además un importante puerto en su costa Pacífica, lo que atrae a la extorsión, el narcotráfico y la violencia.

Su capital, Morelia se localiza a unos 300 kilómetros de Guadalajara y de Ciudad de México, dos de las sedes del Mundial de fútbol de Norteamérica.

La policía estatal inició un operativo en la región para localizar a los responsables del ataque, informó la secretaría de Seguridad local en sus redes sociales.