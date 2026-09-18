El Premio Nobel aumenta su recompensa económica para cada categoría

La Fundación Nobel aumentó la recompensa económica para los ganadores de 2026.

La Fundación Nobel incrementó en un millón de coronas suecas la dotación económica de los premios por su 125.º aniversario. El nuevo monto comenzará a entregarse desde este año.

Los ganadores de los Premios Nobel recibirán desde 2026 12 millones de coronas suecas por categoría, equivalentes a unos USD 1,21 millones. En 2025, la recompensa era de 11 millones de coronas suecas.

¿Por qué aumentó el premio?

La directora de la Fundación Nobel, Hanna Stjärne, explicó que el incremento coincide con la celebración de los 125 años del Premio Nobel.

Según la Fundación, el objetivo es preservar el valor económico del galardón a largo plazo y mantener su relevancia frente al paso del tiempo.

Cuando una misma categoría tiene más de un ganador, los 12 millones de coronas se reparten entre los galardonados.

De 150 782 coronas a 12 millones

Los primeros Premios Nobel fueron entregados en 1901 y entonces cada categoría otorgaba 150 782 coronas suecas.

La recompensa ha cambiado varias veces a lo largo de la historia. En 2023 subió a 11 millones de coronas y se mantuvo en ese nivel durante 2024 y 2025. Para 2026, el monto vuelve a incrementarse hasta los 12 millones.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

La semana de anuncios comenzará el 5 de octubre con el Nobel de Medicina. Después se conocerán los galardonados en Física, Química, Literatura y Paz.

El Premio de Economía, concedido en memoria de Alfred Nobel, cerrará la ronda de anuncios el 12 de octubre.

Además del dinero, los ganadores reciben una medalla de oro de 18 quilates con la imagen de Alfred Nobel y un diploma.