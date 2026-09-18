Ejército localiza y destruye base armada vinculada al 'Frente Oliver Sinisterra' en Imbabura

Localizaron una base vinculada al 'Frente Oliver Sinisterra' en Imbabura la tarde de este viernes 18 de septiembre de 2026.

El Ejército Ecuatoriano informó que ejecutaron una operación militar en la Zona Minera Norte del cantón Urcuquí, en Imbabura, donde fue localizada y destruida una base vinculada al grupo armado organizado 'Frente Oliver Sinisterra'.

Con información de Inteligencia Militar lograron localizar una infraestructura que habría sido utilizada presumiblemente como área logística.

Durante la intervención se localizaron 21 artefactos explosivos improvisados (AEI) cebados, los cuales fueron destruidos de manera controlada en el sitio.

Además, se decomisó un fusil M16, una carabina calibre 12, 888 municiones calibre 5.56 mm, municiones de diferentes calibres, siete chalecos de combate.

Durante la intervención fueron localizados 21 artefactos explosivos, además de armamento, municiones, equipos de comunicación y material logístico.

También equipos de comunicación, 13 mochilas, tres carpas, 13 cambuches y otros elementos logísticos y de vestimenta.

Durante el rastrillaje, los soldados evidenciaron manchas y rastros de sangre en diferentes puntos de la base, sin localizar a posibles personas heridas.

Los materiales encontrados fueron trasladados para los procedimientos correspondientes.

El Ejército Ecuatoriano continúa ejecutando operaciones militares para localizar, neutralizar y desarticular estructuras vinculadas a grupos armados organizados.