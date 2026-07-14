Ejército colombiano libera a 39 personas secuestradas por la guerrilla ELN

Guerrilleros secuestraron, este 14 de julio, a 39 personas que se encontraban en una vía de la región de Chocó.

El Ejército de Colombia liberó, este martes 14 de julio de 2026, a 39 personas secuestradas por la guerrilla en una zona remota del noroeste del país.

Las autoridades anunciaron la liberación de las víctimas. Además, dos militares fallecieron durante el operativo de rescate.

Los soldados murieron por la activación de un explosivo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más grande de Colombia.

De la Espriella eliminará la consejería presidencial de paz en Colombia

"Gracias a la rápida y decidida acción del Ejército colombiano, nuestros 39 compatriotas han recuperado su libertad", dijo en la red social X el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

López señaló que las 39 personas recuperaron su libertad y fueron trasladados vía helicóptero hasta las instalaciones de la Brigada N.° 15, en Quibdó, Chocó.

"En desarrollo de esta operación, orientada a proteger la vida y la libertad de los colombianos, nuestros soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas ofrendaron su vida cumpliendo el más alto deber con la Patria", señaló el jefe militar.