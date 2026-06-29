Presidente Petro ordena 'ofensiva total' contra disidencias de las FARC
Gustavo Petro pidió 'ofensiva total' contra el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC.
El presidente colombiano pidió investigar si explosivos de atentado son ecuatorianos.
AFP
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Actualizado:
29 jun 2026 - 21:24
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una "ofensiva total" contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco, tras los constantes ataques terroristas y el recrudecimiento de la violencia en el suroeste del país
El gobierno confirmó la baja de los principales líderes del grupo en la región, incluyendo a alias Marlon y su mano derecha alias Ñeque, quien fue abatido y era requerido en extradición por Estados Unidos.
Petro instó formalmente a los menores de edad y jóvenes que integran las filas de esta disidencia a deponer sus armas y acogerse de inmediato a la vida civil.
Esta orden presidencial se emite en las semanas finales del mandato de Gustavo Petro, el cual concluirá formalmente el próximo 7 de agosto de 2026.
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