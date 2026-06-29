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Internacional

Presidente Petro ordena 'ofensiva total' contra disidencias de las FARC

Gustavo Petro pidió 'ofensiva total' contra el ⁠Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC. 

El presidente colombiano pidió investigar si explosivos de atentado son ecuatorianos.

AFP

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

29 jun 2026 - 21:24

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una "ofensiva total" contra el ⁠Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco, tras los constantes ataques terroristas y el recrudecimiento de la violencia en el suroeste del país

El gobierno confirmó la baja de los principales líderes del grupo en la región, incluyendo a alias Marlon y su mano derecha alias Ñeque, quien fue abatido y era requerido en extradición por Estados Unidos. 

Petro instó formalmente a los menores de edad y jóvenes que integran las filas de esta disidencia a deponer sus armas y acogerse de inmediato a la vida civil. 

Esta orden presidencial se emite en las semanas finales del mandato de Gustavo Petro, el cual concluirá formalmente el próximo ⁠7 de agosto de 2026.

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