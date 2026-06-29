'Estamos ilesos': Jayac sufre siniestro vial en camino a presentación en Colombia

Jayac confirma que todos sus integrantes están a salvo tras siniestro de bus

La agrupación ecuatoriana Jayac vivió momentos de tensión mientras viajaba hacia Colombia para cumplir una presentación.

El bus en el que se movilizaban sufrió un siniestro de tránsito, aunque la banda confirmó que ninguno de sus integrantes resultó herido.

El incidente ocurrió la noche del domingo 28 de junio de 2026. A través de sus redes sociales, Jayac compartió un video en el que se observa el autobús detenido a un costado de la carretera, mientras maquinaria pesada y varias personas realizaban labores para retirarlo de la vía.

Todos los integrantes están a salvo

La agrupación informó que, pese a los daños sufridos por el vehículo, todos los músicos y miembros del equipo se encuentran ilesos, por lo que no se reportaron personas heridas tras el percance.

Según relataron los integrantes, el accidente se habría producido luego de que el conductor ignorara una señal de tránsito que restringía el paso de vehículos pesados por ese tramo de la carretera.

La banda compartió lo sucedido con un tono relajado y agradeció que no pasó de un susto.

Además, aprovecharon la publicación para recordar a sus seguidores la importancia de respetar la señalización vial, especialmente durante recorridos por rutas desconocidas o con restricciones para determinados tipos de vehículos.