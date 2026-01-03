El presidente de Venezuela, Maduro, fue capturado y expulsado del país tras ataques estadounidenses, dice Trump

NIcolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado la madrugada del sábado 3 de enero del 2025.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado fuera de Venezuela tras un ataque a gran escala perpetrado por Estados Unidos contra la capital, Caracas, anunció, este sábado 3 de enero del 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó a un senador republicano que Maduro será juzgado en Estados Unidos.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que el gobierno desconoce el paradero de Maduro y la primera dama, Cilia Flores, y agregó que el ataque estadounidense ha costado la vida a funcionarios, militares y civiles en todo el país.

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.