EN VIVO I Liga de Quito y el IDV definen los últimos clasificados en la Copa Ecuador

En el estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta a Independiente del Valle por la décima cuarta fecha del torneo local.FOTOS API JORGE PEREZ

La Copa Ecuador 2026 define este miércoles 8 de julio a sus dos últimos clasificados para los octavos de final del torneo. Tras una intensa jornada de dieciseisavos de final, los dos colosos del fútbol nacional, Independiente del Valle y Liga de Quito, entran en escena para sellar las llaves pendientes y unirse a los 14 equipos que ya esperan rival en la siguiente fase de eliminación directa.

El primer encuentro de la jornada tendrá lugar en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde Deportivo Santo Domingo recibirá a Independiente del Valle a las 17:30.

El vigente subcampeón de la LigaPro busca ratificar su jerarquía internacional frente a un cuadro local que intentará dar la gran sorpresa del torneo. El vencedor de este cruce ya conoce su destino en el cuadro principal, donde el Manta FC aguarda en los octavos de final.

Más tarde, a las 20:00, el estadio Banco Guayaquil será el escenario de un duelo con tintes familiares pero de alta exigencia: Independiente Juniors se enfrentará a Liga Deportiva Universitaria.

El filial del conjunto 'rayado' medirá fuerzas contra los albos, quienes llegan con la obligación de avanzar y mantener intactas sus aspiraciones de doble corona en esta temporada. El equipo que logre la clasificación en este partido medirá a Leones FC en la próxima ronda.

Ambos compromisos contarán con una amplia cobertura televisiva a nivel nacional a través de las pantallas de Teleamazonas, además de las señales de DSports y la plataforma DGO.

Con estos dos partidos de alto voltaje, el torneo de la FEF cierra formalmente su ronda de dieciseisavos y deja listo el camino para los cruces definitivos que definirán al nuevo monarca de la Copa Ecuador.