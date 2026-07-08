Independiente del Valle impone su jerarquía en Santo Domingo y avanza en la Copa Ecuador

Independiente del Valle selló con solvencia su clasificación a los octavos de final de la Copa Ecuador al vencer por 2-0 al Club Deportivo Santo Domingo en el estadio Olímpico Etho Vega Baquero este miércoles 8 de julio del 2026.

El conjunto dirigido por Joaquín Papa no pasó mayores apuros para imponer su jerarquía técnica y táctica ante un rival que, pese al empuje de su afición y el ímpetu sobre el terreno de juego, no logró descifrar el bloque defensivo del vigente campeón del torneo.

El estratega de los "rayados" optó por una alineación con variantes y rotaciones, dando minutos a jugadores que habitualmente no forman parte del once estelar en la LigaPro. La apuesta funcionó desde la primera mitad, donde el orden colectivo y la efectividad permitieron abrir el marcador antes del descanso, obligando al cuadro local a adelantar líneas y dejar espacios que serían aprovechados más adelante.

En la etapa de complemento, el trámite del compromiso mantuvo la misma tónica de control por parte del elenco visitante. Un segundo tanto liquidó las aspiraciones del Santo Domingo, que no encontró los caminos para vulnerar el arco custodiado por Aldair Quintana y terminó desgastándose ante la precisa circulación de balón que caracteriza al club de Sangolquí.

Con este triunfo en la instancia de dieciseisavos de final, Independiente del Valle ratifica su chapa de favorito para revalidar el título del certamen nacional. En la ronda de los 16 mejores del torneo, la escuadra negriazul ya conoce a su próximo escollo, puesto que deberá medir fuerzas ante el Manta FC para asegurar un boleto en los cuartos de final.