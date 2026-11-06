Así fue el primer día del Papa León XIV en Uruguay

En Montevideo, la Plaza de la Independencia se convirtió en el epicentro de la devoción popular al albergar a miles de personas que se congregaron para dar la bienvenida al papa León XIV.

El Sumo Pontífice arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30 (hora Uruguay) para posteriormente trasladarse hacia el centro de la ciudad, donde fue recibido con alegría por una multitud que aguardaba su llegada tras 38 años y seis meses de la última visita papal al país.

A su llegada al recinto, el Santo Padre recorrió una alfombra roja de aproximadamente 40 metros y estuvo acompañado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Ambos líderes se dirigieron al escenario principal montado para ofrecer sus discursos oficiales ante los asistentes y delegaciones internacionales.

Su primer discurso en Uruguay

Durante su intervención pública, el papa León XIV centró su mensaje en la importancia de la unión, la preservación de los valores comunitarios, el fortalecimiento de la familia, el amor y la tolerancia.

El Pontífice y el jefe de Estado mantuvieron una reunión privada a puertas cerradas para abordar temas de interés bilateral e institucional.

Al término de la sesión de trabajo, ambas autoridades reaparecieron ante el público congregado en la Plaza de la Independencia para despedirse de los feligreses.

En el marco de los actos oficiales y entre los integrantes del cuerpo diplomático acreditado, estuvo presente la embajadora de Ecuador en Uruguay, Isabel Wagner.

El fin de la jornada

La estancia del papa León XIV en territorio uruguayo se extenderá hasta este domingo 8 de noviembre.

Al culminar sus compromisos pastorales e institucionales en el país, el Pontífice retornará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para trasladarse hacia Argentina, continuando así con la segunda etapa de su gira oficial por Sudamérica, la cual finalizará en Perú.