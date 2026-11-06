El papa León XIV pide que la salud sea accesible a todos en su primer discurso en Uruguay

El Papa León XIV y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, este 6 de noviembre de 2026.

El Papa León XIV dió su primer discurso en Uruguay. Su pronunciamiento se desarrolló en medio de un acto oficial en la Plaza Independencia.

A su arribo al centro de Montevideo, el Sumo Pontífice fue recibido por autoridades del gobierno, la iglesia católica y la ciudadanía que aguardaba expectante su llegada.

En este primer encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático de Uruguay, León XIV habló sobre bien común, la familia, la salud, el respeto y la convivencia en sociedad y fortalecimiento de la fe.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en su dicurso fue su mención sobre el acceso a los servicios de salud.

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad" Papa León XIV

Además el papa se refirió al tema de salud mental.

"La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo" Papa León XIV

El líder de la iglesia católica señaló que la salud pública, la familia y la comunidad son esenciales como parte de vital para que cada persona pueda vivir con dignidad, recibir los cuidados que necesita y ser acompañada hasta el término de su vida.

Además, mediante sus redes sociales, León XIV saludó al pueblo uruguayo y destacó su alegría al realizar la visita.