Ecuador inadmite a un extranjero con alerta de terrorismo en el aeropuerto de Guayaquil

Ecuador inadmitió a un extranjero con alerta de terrorismo en el aeropuerto de Guayaquil la noche de este viernes 6 de noviembre de 2026.

Un ciudadano extranjero fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil tras ser detectado con una alerta vinculada a terrorismo en los sistemas de control migratorio.

La intervención estuvo a cargo de la Subsecretaría de Migración en articulación con las instituciones de seguridad del Estado.

Verificación internacional con Estados Unidos

Durante el procedimiento de ingreso, los filtros de control activaron la alerta, lo que motivó una verificación inmediata con agencias de Estados Unidos a través de plataformas de intercambio de información.

Tras las consultas internacionales, las autoridades confirmaron la peligrosidad del individuo y evaluaron el impacto de su presencia en el país.

Riesgo para la seguridad nacional

Las autoridades determinaron que el ciudadano extranjero representaba una amenaza directa para la seguridad pública y el orden institucional del Ecuador, por lo que se procedió con su inadmisión inmediata y deportación inmediata.

El Gobierno Nacional señaló que mantiene una vigilancia permanente en los puntos de frontera y aeropuertos para neutralizar posibles riesgos transnacionales.