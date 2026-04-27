La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid, un grado que la heredera al trono español cursará como una alumna más.

"Los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa que dura cuatro años, iniciará a finales de 2026", señala el comunicado de la Casa Real.

Según fuentes de la Casa Real, la princesa de Asturias fue aceptada tras presentar su solicitud para estudiar en esta universidad pública de la Comunidad de Madrid, una de las más prestigiosas de España.

La Princesa presentó una solicitud de ingreso

La princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona.

Leonor de Borbón presentó su solicitud a través del procedimiento conocido como de admisión temprana, establecido para los alumnos que han estudiado y obtenido el título de Bachillerato Internacional fuera de España.

De su parte, su hermana menor, la infanta Sofía, emprenderá tras el verano su segundo curso de los estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College.