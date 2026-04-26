Trabajador muere durante el montaje del escenario para concierto de Shakira

El trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que Shakira ofrecerá en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, murió en un accidente laboral.

La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció por el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", según señaló la Policía.

De acuerdo con el testimonio de los empleados, el joven "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación".

El concierto se efectuará el próximo sábado

Cuando llegaron los equipos de rescate, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente. Recibió primeros auxilios y rápidamente fue conducida a un hospital, pero no resistió las heridas y falleció.

La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El escenario está siendo montado desde hace unos días en plena playa de Copacabana, donde la Alcaldía espera que el próximo sábado se concentren alrededor de dos millones de personas.