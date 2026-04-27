Es oficial, Jaime Bernabé es designado como Ministro de Salud

Jaime Bernabé es el nuevo Ministro de Salud de Ecuador.

Mediante Decreto Ejecutivo 369, el médico Jaime Otton Bernabé Erazo fue designado, este lunes 27 de abril, como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública.

El documento establece "dar por terminado el encargo de la Vicepresidenta como máxima autoridad del Ministerio de Salud, agradeciéndole por los servicios prestados y designar a Jaime Bernabé como Ministro de Salud Pública".

Designación de Bernabé generó reacciones

El presidente Daniel Noboa anunció, días atrás, que la incorporación de Bernabé "será inmediata con el reto de fortalecer el sistema sanitario del país".

La designación sucede, pese a que, en un inicio, trascendió que Bernabé registraba impedimento para ejercer cargos públicos.

Bernabé llega al Ministerio, tras salir del IESS

También se conoció que mantiene una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo, por mala práctica profesional en Samborondón, Guayas.

Antes de asumir el cargo, Bernabé se desempeñó como director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).