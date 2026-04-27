Padre de Max Verstappen sale ileso de grave choque en Bélgica 2026

Un aparatoso accidente puso fin a la participación de Jos Verstappen en el Rally de Valonia, en Bélgica. El hecho ocurrió la mañana del domingo 26 de abril del 2026. Afortundamente, el piloto y padre de Max Verstappen salió ileso al igual que su copiloto Jasper Vermeulen, según confirmaron los organizadores del evento.

Imágenes captaron el momento que Verstappen perdió el control del vehículo y cómo este golpeó un árbol, produciendo su caída, metros más adelante terminó volcado y completamente destrozado.

Asimismo, se observa partes del automotor que quedaron en el camino. Y el susto de quienes miraban la competencia de cerca. Pese a la magnitud del siniestro, el piloto de 54 años junto a su compañero salieron por su propia cuenta del vehículo.

Los equipos de emergencia conformaron que ambos pilotos se encontraban en buen estado. Sin embargo, por razones obvias Verstappen se retiró de la competencia.