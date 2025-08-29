Hombre utilizaba a sus hijos para producir y distribuir material de pornografía infantil en Ecuador

Un hombre fue detenido en su vivienda en Pastaza acusado del delito de pornografía infantil.

Un hombre de 43 años fue detenido en Pastaza por el presunto delito de pornografía infantil. Las víctimas serían sus hijos de entre 7 y 14 años, informó la Fiscalía General del Estado.

El operativo en el que se capturó a Carlos P. se llevó a cabo el jueves 28 de agosto del 2025. En su vivienda se encontraron dispositivos electrónicos en los que se almacenaba más de 30 videos y material sexual que involucra a menores de edad.

Gonzalo García, jefe de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional, indicó que el hombre grababa y distribuía el material sexual en grupos de redes sociales, en los que principalmente estaban personas extranjeras.

En la vivienda también se incautó un terminal móvil en el que se encontró más material de abuso sexual infantil. Además, se hallaron las mismas cobijas que se ven en los videos, por lo que se presume que en ese lugar realizaba los videos.

Según versiones de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional, las víctimas eran sus hijos de entre siete y 14 años de edad, de quienes abusaba constantemente y los obligaba a grabarse.

La Policía lo siguió por seis meses en el territorio digital. Las madres de los menores se enteraron del presunto delito durante el operativo, por lo que dieron todas las facilidades para que el hombre sea capturado.

Carlos P. se enfrenta a una pena de entre 10 y 13 años de prisión, que podrían extenderse hasta los 16 años por los agravantes. En lo que va del 2025, 12 personas han sido detenidas a escala nacional por delitos de pornografía infantil.