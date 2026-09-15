Alex Saab se declara culpable en Estados Unidos 

El empresario, aliado de Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Alex Saab se declaró culpable del delito de lavado de dinero, lo hizo este martes 15 de septiembre de 2026 ante una corte federal de Miami, como parte de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.

El convenio incluye que Saab entregue 195 millones de dólares y proporcione información dentro de una investigación a cuatro personas cuyas indentidades se mantienen bajo reserva.

La colaboración de Saab con la justicia de Estados Unidos lo ayudaría a recibir una pena mínima por el delito que contempla al menos 20 años de cárcel.

El exministro de Ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela ha sido acusado de formar parte de una red que desvió dinero en los contratos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados para distribuir alimentos en Venezuela.

Saab fue deportado de Venezuela en octubre de 2021. Sin embargo, en 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden otorgó su libertad como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.