Protestas en La Habana por apagones prolongados en medio de la crisis energética en Cuba

Habitantes del municipio Marianao, en La Habana, protagonizaron protestas en las calles luego de permanecer varios días sin servicio eléctrico, en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba.

En videos difundidos en redes sociales se observa a decenas de personas manifestándose durante la noche y expresando su inconformidad por los prolongados apagones que afectan a distintos barrios de la capital.

Los cortes de electricidad se han intensificado en los últimos meses debido a fallas en plantas termoeléctricas, falta de combustible y el deterioro de la infraestructura energética, según han reconocido autoridades del país en reiteradas ocasiones.

Las interrupciones del servicio forman parte de una crisis más amplia que impacta la vida diaria de los ciudadanos, con afectaciones en hogares, comercios y servicios básicos, especialmente durante jornadas de altas temperaturas.

Las protestas en Marianao se suman a otras manifestaciones registradas en diferentes ciudades cubanas en los últimos años, donde residentes han reclamado mejores condiciones de vida, estabilidad eléctrica y acceso a bienes básicos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento detallado sobre estos hechos específicos, aunque el Gobierno ha señalado previamente que trabaja para recuperar la capacidad de generación eléctrica y reducir los apagones en el país.

La crisis energética continúa siendo uno de los principales desafíos para la isla, donde los cortes de electricidad se han vuelto frecuentes y generan creciente malestar entre la población.