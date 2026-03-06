Donald Trump afirma que Cuba: "Caerá muy pronto"

EL presidente de EE.UU. dio declaraciones sobre la situación entre su país y Cuba

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump afirmó la mañana de este viernes seis de marzo que Cuba “caerá muy pronto”.

El mandatario también declaró que el país del caribe estaría interesado en "llegar a un acuerdo" con Estados Unidos. Según informó a CNN.

En la entrevista que mantuvo con la cadena de comunicación sobre la operación militar lanzada por EEUU e Israel contra Irán, Trump insistió en que la isla comunista sería el próximo blanco tras la "exitosa" campaña en el país de medio oriente.

Para las negociaciones de este supuesto acuerdo ha encargado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, declaró.

La líder estadounidense de 79 años agregó: "Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola", indicó.

Durante la entrevista Trump puso como ejemplo a colaboración "maravillosa" con el Gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de diferencias.

Estas declaraciones se agregan a las brindadas el pasado cinco de marzo desde la Casa Blanca. En estas afirmó que era solo “cuestión de tiempo” antes de que los cubanoestadounidenses pudieran regresar a su país de origen.