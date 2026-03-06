Venezuela confirma restablecimiento de relaciones diplomáticas con EE.UU.

Estados Unidos anunció el 5 de marzo de 2026 que restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela.

El Gobierno encargado de Venezuela, que dirige Delcy Rodríguez, confirmó este jueves el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos, anunciado por el Departamento de Estado, dos meses después del ataque militar en el cual fue capturado Nicolás Maduro.

"El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos", afirmó el Gobierno en un comunicado difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, en su cuenta de Telegram.

En el texto, el Gobierno señaló que esta decisión se tomó tras el "diálogo diplomático" establecido con las autoridades estadounidenses, y se anuncia tras la visita a Caracas del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum.

El comunicado venezolano expresa confianza en que el proceso fortalecerá el entendimiento y oportunidades para lograr "una relación positiva y de beneficio compartido".

"Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano", añadió.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, apenas horas después de la salida de Burgum de Venezuela.

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Caracas y Washington establecieron un proceso de acercamiento diplomático, y el Gobierno de Donald Trump informó el establecimiento de un proceso de tres fases estabilización, recuperación y transición democrática para el futuro de Venezuela, para el que ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas.

A finales de enero, se designó a la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas, mientras que el venezolano Félix Plasencia fue designado días después como representante diplomático ante Estados Unidos.

Desde entonces, Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a Burgum, Dogu y al secretario de Energía, Chris Wright.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, a lo que Maduro respondió rompiendo relaciones.