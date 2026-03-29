Protestas en Tenerife por la situación en Cuba

Miembros de la comunidad cubana en Tenerife se manifiestan este domingo en la capital de la isla.

Protesta en la capital de Tenerife

Miembros de la comunidad cubana en Tenerife se manifiestan este domingo en la capital de la isla para visibilizar la situación que vive su país y respaldar las protestas ciudadanas contra el gobierno cubano bajo el lema "La libertad es este año”.

En los últimos años, Cuba ha registrado diversas manifestaciones ciudadanas en medio de un escenario marcado por dificultades económicas, escasez de productos básicos y reclamos por mayores libertades.

Las protestas han tenido repercusión tanto dentro como fuera del país, generando reacciones en comunidades cubanas en el exterior.

La concentración en Tenerife refleja cómo la diáspora cubana continúa organizándose en distintas partes del mundo para amplificar las demandas ciudadanas y mantener la atención internacional sobre la situación en la isla.