Francisco Egas confirma que Ecuador presentó lista de 55 convocados al Mundial 2026

Francisco Egas, presidente de la FEF, en el evento de este jueves 14 de mayo.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), confirmó oficialmente que la selección de Ecuador ya presentó ante la FIFA su lista preliminar de 55 jugadores de cara a la próxima cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El dirigente aclaró que la institución cumplió estrictamente con el cronograma internacional, entregando la nómina de buena fe el pasado lunes 11 de mayo, fecha límite para las 48 selecciones participantes.

Durante un evento de reconocimiento a Edwin Astudillo en la Casa de la Selección, Egas desmintió las versiones que circulaban sobre una supuesta reducción en el número de convocados iniciales.

Aseguró que la planificación se mantiene según lo establecido y que el cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece se encuentra enfocado en la gestión de los futbolistas que integran esta base de datos oficial.Ampliación de la convocatoria para amistosos

Debido a la carga de partidos internacionales, la FEF analiza extender el número de citados para los encuentros amistosos programados para el 30 de mayo y el 13 de junio. Esta medida responde a que varios referentes de la Tricolor tienen compromisos cruciales con sus clubes en fechas que coinciden con la preparación de la selección.

Un factor determinante en esta planificación es la participación de figuras como Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes disputarán la final de la UEFA Champions League el 30 de mayo en Budapest.

Ante este escenario, Egas señaló que la FIFA ha otorgado excepciones a los clubes que participan tanto en finales europeas como en fases decisivas de la Copa Libertadores y Sudamericana, lo que obliga a Ecuador a buscar alternativas para sus primeros duelos de preparación.