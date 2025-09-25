'Trampa por una banda narco'; ¿Quiénes eran las víctimas del triple femicidio en Argentina?

Las tres jóvenes fueron veladas en Buenos Aires el jueves 25 de septiembre del 2025.

Las víctimas del triple feminicidio perpetuado en la provincia de Buenos Aires, Argentina, fueron veladas este jueves 25 de septiembre del 2025 por sus familias, amistades y allegados tras haberse practicado los autopsias. El crimen es vinculado con una banda del narcotráfico.

El velatorio de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, tuvo lugar a lo largo de este jueves en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí, la abuela, presa del dolor, tuvo que ser asistida por un servicio de asistencia médica.

Durante el velorio, algunos familiares aparecieron con camisetas impresas con los rostros de las jóvenes, en una escena marcada por el pedido de justicia y en medio de medidas de seguridad por parte de la Policía.

A unas diez calles de ese lugar se velaba a la tercera víctima, Lara Gutiérrez, de 15 años, con el acompañamiento de familiares y conocidos.

En paralelo, los cuatro detenidos por el triple feminicidio, que incluyeron torturas previas a los asesinatos en un caso que ha causado una gran conmoción en Argentina, fueron trasladados a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de la localidad de Gregorio de Laferrere, en la provincia de Buenos Aires. En este lugar fueron interrogados por el fiscal Gastón Dupláa, informaron los medios locales.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.

Las tres jóvenes habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco”, dijo a la prensa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y la organización tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.

“El crimen fue premeditado y hay más personas involucradas”, advirtió Alonso. Explicó que la justicia busca al cabecilla del grupo, conocido como 'Pequeño Jota', actualmente prófugo, aunque identificado por las autoridades.

¿Quiénes eran Brenda, Morena y Lara?

Según medios argentinos, las tres chicas habían salido de la casa de Morena en Ciudad Evita el viernes 19 de septiembre para encontrarse con una persona.

Sabrina, la madre de Morena, confirmó a los medios que eran trabajadores sexuales. La Nación detalla que el abuelo de Morena y Brenda detalló que siempre se trasladaban en vehículos que contrataban por una aplicación para ir un boliche, pero aquella noche dijeron que las venían a buscar.

De acuerdo a la versión del abuelo, las tres se iban a encontrar con una persona que les prometió entregar 300 dólares a cada una.

Morena Verdi, de 20 años, nació el 19 de enero de 2005. Vivía en la localidad de Ciudad Evita, La Matanza. Era beneficiaria de la obra social del Personal de la Sanidad Argentina.

Brenda, otra de las víctimas, nació el 26 de noviembre de 2004 y tenía un hijo de un año. Vivía con su madre y hermanos menores.

Lara, la más joven del grupo, era oriunda de José C. Paz. Vivía con su abuela y, según declaraciones de los medios, cada semana iba a un templo evangélico compañada por su familia.

Autopsias revelan la atrocidad del femicidio

Infobae, medio que accedió a los informes, revelá que las chicas murieron entre las 03:00 y 05:00 del sábado 20 de septiembre. Horas después de haberse ido en una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

También indica que a Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Además tenía quemaduras, posiblemente de cigarrillos, y un corte en la oreja izquierda y cuello, que le cortó la arteria carótida.

Mientras que Brenda tenía una fractura de cráneo, que le provocó la muerte, daños severos en su rostros y heridas en el cuello. Además la joven de 20 años tenía un corte que le abrió el abdomen y fue producido cuando murió.

Morena Verdi tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.