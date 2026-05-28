Ataque con cuchillo en Zúrich deja tres heridos y autoridades lo investigan como terrorismo

El ataque sucedió en el transporte público de Suiza.

Las autoridades de Zúrich investigan como un “acto terrorista” el ataque con arma blanca que dejó tres ciudadanos suizos heridos, según confirmó el director de seguridad Mario Fehr.

El agresor, identificado como un hombre de 31 años con doble nacionalidad suiza y turca, atacó a varias personas mientras gritaba “Allahu Akbar”, de acuerdo con reportes oficiales y medios locales.

Las víctimas, de 28, 43 y 52 años, resultaron heridas durante el incidente y recibieron atención médica de emergencia.

Las autoridades señalaron que el sospechoso ya era conocido por antecedentes relacionados con propaganda islamista y presuntos vínculos con entornos yihadistas, por lo que la investigación se centra en un posible móvil extremista.

La policía suiza mantiene un amplio operativo de seguridad mientras continúan las investigaciones sobre el caso.