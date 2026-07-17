FMI libera 346 millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela tras terremotos

Más de 5 000 personas murieron por los terremotos registrados en Venezuela.

Venezuela accedió a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el organismo tenía bloqueados, para destinarlos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio, informó este viernes 17 de julio de 2026 la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela tiene en el Fondo 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5 100 millones de dólares, aproximadamente, los cuales permanecían bloqueados por el no reconocimiento del organismo a Nicolás Maduro como presidente.

"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional", dijo Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

"Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos", agregó.

Por su parte, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó que Venezuela retiró un tramo de su propia reserva y, que su "corazón está con el pueblo" venezolano mientras se recupera de los devastadores terremotos.

"Trabajamos con contrapartes clave para ayudar a Venezuela a acceder a sus propios recursos del Fondo para necesidades humanitarias urgentes", escribió en la red social X.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, luego que Estados Unidos derrocara a Maduro en una incursión militar en enero.

Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos y ha emprendido reformas de leyes para permitir la inversión privada en sectores como el petróleo, la minería y el gas.

El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con Georgieva a finales de mayo.

La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas se reunieron formalmente con una misión del FMI fue en 2004.