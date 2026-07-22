Doménica Palacios, la joven de 18 años que desapareció en Quito y envió mensajes de auxilio

Los angustiantes mensajes de auxilio de Domenica Palacios a su familia

La desaparición de Doménica Palacios, de 18 años, fue reportada el 20 de julio de 2026 en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito.

Desde ese día, sus familiares no han logrado volver a comunicarse con ella y la Policía Nacional y Fiscalía mantienen activa su búsqueda.

La familia difundió una serie de mensajes enviados desde el teléfono celular de la joven, cuyo contenido ha generado preocupación sobre las circunstancias en las que habría desaparecido.

Mensajes de auxilio enviados desde su celular

De acuerdo con las capturas compartidas por sus familiares, entre las 11:41 y las 11:54 se registró una conversación en la que, presuntamente, Domenica escribió que había sido golpeada y que desconocía el lugar donde se encontraba.

"No puedo hablar tanto porque me duele la boca de lo que estoy golpeada", escribía en uno de los mensaje. Minutos despues indicaba que no quería permanecer en ese sitio y que no sabía cómo había llegado allí. “Mami sáqueme de aquí” , “no quiero estar aquí” dice el mensaje.

Aseguró haber despertado con personas desconocidas

Según los mensajes difundidos, la joven también relató que despertó junto a dos hombres y otra mujer, que se encontraba mareada y que únicamente recordaba haber estado caminando hacia su casa antes de perder el conocimiento.

En otro fragmento de la conversación dice: "Solo recuerdo que estaba ya yendo a la casa caminando y no sé, me he desmayado y amanecí con otra chica". Pese a que le solicitaron compartir su ubicación, nunca respondió a este pedido.

El teléfono dejó de responder

Los familiares indicaron que inicialmente una persona respondió desde el teléfono de Doménica Palacios, identificándose como una supuesta amiga de la joven. Luego comenzaron a llegar los mensajes atribuidos a ella.

Minutos después, el dispositivo fue apagado y quedó fuera de servicio, lo que impidió continuar la comunicación y aumentó la incertidumbre sobre su paradero.

Las últimas imágenes de Doménica

Las cámaras de seguridad captaron a Domenica aproximadamente a las 13:30 del 20 de julio. En las imágenes se la observa dentro de un establecimiento comercial conversando con una familiar y, posteriormente, alejándose del lugar.

Ese registro corresponde al último momento conocido antes de que se perdiera todo contacto con la joven.

Vestimenta y búsqueda oficial

Al momento de su desaparición, Doménica vestía una camiseta negra, un pantalón azul con zonas claras, zapatos negros y llevaba una prenda o bolso oscuro.

La Fiscalía abrió una investigación y realiza diligencias para rastrear el teléfono celular y reconstruir los últimos movimientos de la joven.

El afiche oficial difundido por la Policía Nacional señala que Domenica desapareció en el sector de Iñaquito, en Quito.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, en caso de contar con información sobre su ubicación, se comunique de manera confidencial al 1800-335486.