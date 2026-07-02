Rescatistas luchan por sacar de escombros a un venezolano vivo siete días después de los terremotos

Los bomberos de Chile lideran el rescate de una persona atrapada bajo los escombros en Venezuela.

Cientos de rescatistas amanecieron este jueves 2 de julio de 2026 tratando de desenterrar vivo a un venezolano atrapado desde hace una semana bajo las ruinas de un edificio en la zona más devastada por los terremotos, en un dramático operativo cuando se agota la esperanza de hallar sobrevivientes.

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, quedó sepultado en la garita de seguridad del edificio donde trabajaba en Catia La Mar, ciudad ubicada en el estado La Guaira y arrasada el 24 de junio por un doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que causó unos 2.300 muertos y miles de desaparecidos.

Cuando empezaba a salir el sol en Catia la Mar, el rescate de Gil parecía inminente. Pero se retrasó debido a la necesidad de crear más espacio, según dijo un rescatista a una reportera de AFP en el lugar.

La misma fuente, que prefirió no ser identificada, precisó que una vez que lo saquen de la garita en la que estaba atrapado, debería salir por un túnel de unos 3 metros de largo.

"Ya el túnel se terminó, de forma que no hay riesgo de que caiga algo sobre él. Lo que falta es abrir el espacio para sacarlo, que es un tapón de metal que es de la garita", dijo el socorrista.

Un equipo médico lo espera afuera

"Él está muy bien psicológicamente", dijo de madrugada otro de los rescatistas, que describió a Gil como un hombre de fe. "Dice que se acuerda del cumpleaños de su hija, está tranquilo".

Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela han estado cavando en dos rutas simultáneas durante los últimos tres días para liberarlo, y para ello reforzaron sus cimientos con madera y hierro para evitar que la estructura se desplome por completo.

El Cuerpo de Bomberos de Chile publicó un video en Instagram en el que se ve a Gil dentro de su cabina, mientras movía la cabeza para mirar a la cámara, con una mascarilla y el ojo derecho enrojecido.

"Esto es verdaderamente un milagro", dijo a la AFP la esposa de Gil, Gusbimar González. "Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes".

El hombre ha recibido hidratación a través de una sonda y se instaló un tubo a través del cual le suministraban aire.

"Esta es una estructura de acceso bastante complicado", dijo a la AFP Cristian Vera, jefe del equipo de rescate chileno, el miércoles por la noche.

Este intento de rescate llega cuando se acaba la esperanza de encontrar más sobrevivientes. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional "en homenaje" a las víctimas.