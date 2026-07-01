Nuevo video revela la violencia del terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio

Un nuevo video captado por una cámara de seguridad muestra la magnitud del terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio.

Las imágenes, difundidas en las últimas horas, corresponden a una cámara de seguridad ubicada en el Bowling Park y ofrecen una nueva perspectiva del fuerte movimiento telúrico que afectó a varias ciudades venezolanas.

Nuevo ángulo muestra la fuerza del terremoto

🇻🇪#AHORA - Aparece un nuevo ángulo del devastador terremoto en La Guaira. Mientras un video viral mostraba la caída de dos unidades residenciales, esta nueva grabación capta el colapso masivo de 4 edificios pic.twitter.com/GoAIbhiO4S — DatoWorld (@DatosAme24) July 1, 2026

En el video se observa cómo, apenas inicia el sismo, las personas pierden el equilibrio, mientras los vehículos parecen rebotar sobre la calzada debido a la intensidad de las sacudidas.

Al mismo tiempo, una nube de polvo comienza a elevarse tras el colapso de varios edificios en el fondo de la grabación.

Personas buscaron ponerse a salvo durante el sismo

Las imágenes también muestran a decenas de personas intentando abandonar el lugar. Algunas corren para alejarse de las edificaciones, mientras otras caen al pavimento por la fuerza de las ondas sísmicas y optan por desplazarse gateando para evitar ser alcanzadas por posibles escombros.

En cuestión de segundos, uno de los edificios visibles en la grabación se desploma por completo, generando una extensa nube de polvo que cubre parte del sector y evidencia la magnitud de la emergencia.

Este fue el momento en que llegaron las ondas sísmicas del segundo terremoto. pic.twitter.com/hE4GCh01h0 — Mijhail the Martian. NAFO Mars 🇻🇪🇺🇦🇬🇪 (@mijhailjmd) July 1, 2026

El terremoto dejó miles de víctimas en Venezuela

El terremoto registrado el 24 de junio provocó graves daños en distintas zonas de Venezuela.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos hasta el momento, más de 2 300 personas han fallecido como consecuencia del desastre, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a los afectados.