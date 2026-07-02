Ecuador envía 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto
Ecuador despacha 50 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela para atender la emergencia tras los terremotos.
Un aviión salió de Ecuador con ayuda humanitaria para los damnificados por los terremotos en Venezuela.
Cortesía
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Actualizado:
02 jul 2026 - 07:12
Un avión con 50 toneladas de ayuda humanitaria despegó el miércoles 1 de julio de 2026 desde Quito con destino a Venezuela para asistir a las familias afectadas por el terremoto que sacudió ese país la semana pasada.
El cargamento incluye alimentos no perecibles, medicamentos, insumos médicos, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad recolectados durante una campaña solidaria que movilizó a ciudadanos, empresas, universidades y organizaciones en distintos puntos de Ecuador.
Alianza con la empresa privada
La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana (CCVE) junto con IMPAQTO, Grupo Entregas y LATAM Airlines, que puso a disposición un vuelo de su programa Avión Solidario para trasladar gratuitamente toda la carga hasta territorio venezolano.
Durante los últimos días, cientos de voluntarios participaron en la recepción, clasificación y embalaje de las donaciones en el principal centro de acopio instalado en Quito.
La ayuda llegará a las familias afectadas
Una vez que el cargamento arribe a Venezuela, la distribución estará a cargo de la organización jesuita Unidos por la Misión, que coordinará la entrega de los insumos a las personas damnificadas por el sismo.
La presidenta de la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana, Carolina Brito, destacó que la campaña fue posible gracias a la respuesta de miles de personas que decidieron aportar frente a la emergencia.
Por su parte, la CEO de LATAM Ecuador, Mónica Fistrovic, señaló que este se convirtió en el mayor operativo de ayuda humanitaria realizado desde Quito a través del programa Avión Solidario.
La recolección de donaciones contó con el apoyo de empresas privadas, organizaciones sociales, universidades y decenas de voluntarios que colaboraron durante varios días para reunir alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad.
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