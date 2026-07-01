Pareja de ecuatorianos es localizada con vida tras 6 días bajo escombros en Venezuela

Seis días después del sismo, una pareja ecuatoriana fue ubicada bajo las ruinas en La Guaira.

Una pareja de esposos ecuatorianos permanece atrapada con vida bajo los escombros del edificio Playa Grande, ubicado en Katia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, luego de los dos poptentes terremotos registrados el 24 de junio.

Se trata de Ana María Pincay y Jorge Alberto Gende, quienes fueron localizados, este lunes 1 de julio del 2026, por equipos de rescate tras permanecer seis días bajo la estructura colapsada.

De acuerdo con información publicada por el portal informativo VisionariasEC, ambos lograron ser escuchados por los rescatistas e incluso proporcionaron referencias sobre el lugar donde se encuentran atrapados, lo que permitió orientar las labores de búsqueda.

Tecnología permitió establecer contacto con la pareja

Según el portal, la alerta fue emitida inicialmente por Patricia González, una ecuatoriana residente en Venezuela, quien informó sobre la situación de la pareja.

La información fue compartida con el Cuerpo de Bomberos de Quito, que a su vez la trasladó a los equipos de rescate desplegados en la zona del desastre.

Posteriormente, rescatistas de Estados Unidos, apoyados con tecnología especializada para búsqueda en estructuras colapsadas, lograron establecer contacto con Ana María Pincay y Jorge Alberto Gende, confirmando que ambos permanecen con vida mientras continúan las tareas para llegar hasta ellos.

La publicación también señala que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil colaboró con el intercambio de información que permitió reforzar las gestiones de búsqueda y coordinación entre los equipos de emergencia.

#MiradaNacionalEC | Tras el devastador terremoto en Venezuela, la pareja ecuatoriana Ana María y Jorge Arbero quedó atrapada entre los escombros de lo que fue su vivienda. Ellos aún contestaban el teléfono, por lo que se sabía que estaban con vida.



Desde Visionarias dimos… pic.twitter.com/MKjmg29kST — Visionarias (@visionariasec) July 2, 2026

Operativo de rescate continúa en el edificio Playa Grande

La pareja se encontraba en su departamento del edificio Playa Grande, cuando la estructura colapsó a causa de los terremotos que afectaron el centro-norte de Venezuela. Desde entonces permanecen atrapados bajo toneladas de escombros.

Los equipos de búsqueda y rescate mantienen las labores de extracción con el objetivo de llegar hasta el punto donde fueron ubicados.

Las operaciones requieren avanzar cuidadosamente debido a la inestabilidad de la estructura y al riesgo que representa el movimiento de los escombros.

Según VisionariasEC, existe la expectativa de que, si las condiciones lo permiten, los ecuatorianos puedan ser rescatados durante las próximas horas y reciban atención médica inmediata por parte de los organismos de emergencia.

Además, el medio difundió un video en el que, según la publicación, se escucha la voz de Ana María Pincay respondiendo una llamada telefónica desde el lugar donde permanece atrapada.

ATENCIÓN: ¡BUENAS NOTICIAS!



Los ecuatorianos Ana María Pincay y Jorge Alberto Gende, siguen con vida y ya fueron ubicados por rescatistas de Estados Unidos. Ahora trabajan arduamente para sacarlos de debajo de toneladas de escombros.



Patricia González, ecuatoriana residente… pic.twitter.com/ZrzswVMWjB — Janet Hinostroza (@janethinostroza) July 1, 2026

Las autoridades y los equipos internacionales extreman los trabajos en el sitio mientras se mantiene el seguimiento al estado de la pareja ecuatoriana y al desarrollo del operativo.