Restaurante de chef ecuatoriano que le preparó encebollado a Ibai Llanos se incendió

El restaurante 'El Ñaño', que le preparó encebollado a Ibai Llanos, se incendió en Madrid.

El restaurante 'El Ñaño', en Madrid, se incendió la mañana del domingo 16 de septiembre de 2025. Los bomberos de la ciudad acudieron a atender la emergencia que alarmó a los moradores de la zona.

El restaurante sirve comida tradicional ecuatoriana y es propiedad del reconocido chef Eloy Mera, quien preparó encebollado al creador de contenido Ibai Llanos.

Llanos probó por primera vez un encebollado ecuatoriano luego del apoyo multitudinario en el Mundial de Desayunos, impulsado en redes sociales.

'El Ñaño' sufrió un incendio de grandes proporciones que llenó las calles de humo. A causa del siniestro, dos bomberos sufrieron quemaduras en manos y pies, y otros seis fueron atendidos por síntomas de estrés térmico e inhalación de humo.

Ya que el restaurante se encontraba cerrado, no se registraron víctimas en el lugar. Sin embargo, los daños materiales son cuantiosos.

Al sitio acudieron 18 dotaciones de bomberos de Madrid. Los uniformados acudieron en, al menos, tres vehículos de emergencia.

#Incendio en cocina de un restaurante. Calle Amador de los Ríos, Chamberí.



18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior. @SAMUR_PC atiende a 6 Bomberos, dos de ellos han sido trasladados graves. pic.twitter.com/ukh4YKQhbe— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2025

Medios locales reportaron que el fuego se originó en la campana extractora de la cocina. Pero las autoridades aún indagan en las causas del incendio.

En un comunicado oficial el restaurante lamentó el incendio y los daños causados. Asimismo, agradeció la rápida intervención de los bomberos para apagar el fuego.

"Os mantendremos informados en los próximos días sobre la situación y los pasos a seguir", cerró la misiva del grupo.